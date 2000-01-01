09.05 17:07 MIGnews.com

В Герцлии прошла традиционная церемония в честь Дня Победы

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Сегодня в Герцлии (9.05) прошла традиционная церемония в честь Дня Победы. Кроме того, ранее состоялось отдельное мероприятие, посвященное памяти жертв блокады Ленинграда.В мероприятии, инициированном заместителем мэра Майей Катц, приняли участие ветераны, участники Войны, а также молодежь – представители третьего и четвертого послевоенного поколений."На наше поколение легла ответственность за сохранение Памяти героического прошлого тех, кто воевал, спасая мир от нацизма", сказала Майя Катц в своем обращении к участникам церемонии.Мероприятие открыло целую серию праздничных событий, которые подготовлены мэрией города в честь Дня Победы. Основная задача, которую ставили перед собой организаторы, по словам Катц, заключается в том, чтобы предоставить возможность участникам и свидетелям войны рассказать свои истории, поделиться теми воспоминаниями, которые давно уже стали частью общенационального наследия Израиля."Нам представляется крайне важным донести их истории до молодых людей, как из русскоговорящих семей, так и из семей, не имеющих отношение к бывшему Союзу. Это важно не только для ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, но и для их потомков, для следующих поколений. Мы никогда не забудем их подвиг", - подчеркнула заместитель мэра.