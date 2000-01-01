В Герцлии прошла традиционная церемония в честь Дня Победы
Сегодня в Герцлии (9.05) прошла традиционная церемония в честь Дня Победы. Кроме того, ранее состоялось отдельное мероприятие, посвященное памяти жертв блокады Ленинграда.
В мероприятии, инициированном заместителем мэра Майей Катц, приняли участие ветераны, участники Войны, а также молодежь – представители третьего и четвертого послевоенного поколений.
"На наше поколение легла ответственность за сохранение Памяти героического прошлого тех, кто воевал, спасая мир от нацизма", сказала Майя Катц в своем обращении к участникам церемонии.
Мероприятие открыло целую серию праздничных событий, которые подготовлены мэрией города в честь Дня Победы. Основная задача, которую ставили перед собой организаторы, по словам Катц, заключается в том, чтобы предоставить возможность участникам и свидетелям войны рассказать свои истории, поделиться теми воспоминаниями, которые давно уже стали частью общенационального наследия Израиля.
"Нам представляется крайне важным донести их истории до молодых людей, как из русскоговорящих семей, так и из семей, не имеющих отношение к бывшему Союзу. Это важно не только для ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, но и для их потомков, для следующих поколений. Мы никогда не забудем их подвиг", - подчеркнула заместитель мэра.