Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









В Герцлии прошла традиционная церемония в честь Дня Победы | Фото:09.05 17:07   MIGnews.com

В Герцлии прошла традиционная церемония в честь Дня Победы

Сегодня в Герцлии (9.05) прошла традиционная церемония в честь Дня Победы. Кроме того, ранее состоялось отдельное мероприятие, посвященное памяти жертв блокады Ленинграда.

В мероприятии, инициированном заместителем мэра Майей Катц, приняли участие ветераны, участники Войны, а также молодежь – представители третьего и четвертого послевоенного поколений.
В Герцлии прошла традиционная церемония в честь Дня Победы | Фото:
"На наше поколение легла ответственность за сохранение Памяти героического прошлого тех, кто воевал, спасая мир от нацизма", сказала Майя Катц в своем обращении к участникам церемонии.

Мероприятие открыло целую серию праздничных событий, которые подготовлены мэрией города в честь Дня Победы. Основная задача, которую ставили перед собой организаторы, по словам Катц, заключается в том, чтобы предоставить возможность участникам и свидетелям войны рассказать свои истории, поделиться теми воспоминаниями, которые давно уже стали частью общенационального наследия Израиля.

"Нам представляется крайне важным донести их истории до молодых людей, как из русскоговорящих семей, так и из семей, не имеющих отношение к бывшему Союзу. Это важно не только для ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, но и для их потомков, для следующих поколений. Мы никогда не забудем их подвиг", - подчеркнула заместитель мэра.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:24
Французский режиссер присоединился к бойкоту Израиля
17:18
Впервые в Израиле День Победы отметили музыкальным флэшмобом
16:52
США должны придумать, как сдерживать иранскую угрозу
16:35
Ультиматум Ирану: прекратить попытки уничтожения Израиля
16:24
Кац: страны свободного мира должны остановить Иран сегодня
16:11
Премьер-министр на параде Победы в Москве
16:02
Путин обсудил с Совбезом авиаудары Израиля по Сирии
15:54
В Кабуле напали на полицейские участки, есть жертвы
15:47
Взрыв на базе пограничной полиции под Иерусалимом
15:20
Несмотря ни на что: Туристический бум в Израиле
15:11
Выставка фотопортретов ветеранов открыта в Кнессете
14:37
Хаменеи советует подождать смерти Дональда Трампа
14:25
Террористическая атака в Дамаске
14:13
ЦАХАЛ будет стрелять по запускающим горящие воздушные змеи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus