Видео: Нетта Барзилай вышла в финал и упала с лестницы
Израильская певица Нетта Барзилай, после мощного выступления на полуфинале Eurovision, устремилась к приветствовавший ее израильской делегации.
В этот момент с Неттой случился кошмар любой модели и певицы: она громко грохнулась с лестницы, ведущей со сцены в зал. Не теряя присутствия духа, Нетта, однако, сразу же поднялась и продолжила свой путь.
Нетта сказала репортерам: "Я очень горда и возбуждена тем, что мне удалось пробиться в финал. Я сделаю все, чтобы привезти в Израиль победу!"