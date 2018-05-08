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Видео: Нетта Барзилай вышла в финал и упала с лестницы 09.05 11:30   MIGnews.com

Видео: Нетта Барзилай вышла в финал и упала с лестницы

Израильская певица Нетта Барзилай, после мощного выступления на полуфинале Eurovision, устремилась к приветствовавший ее израильской делегации.

В этот момент с Неттой случился кошмар любой модели и певицы: она громко грохнулась с лестницы, ведущей со сцены в зал. Не теряя присутствия духа, Нетта, однако, сразу же поднялась и продолжила свой путь.

Нетта сказала репортерам: "Я очень горда и возбуждена тем, что мне удалось пробиться в финал. Я сделаю все, чтобы привезти в Израиль победу!"








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