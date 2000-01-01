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Макрон присоединился к клубу бездетных лидеров Европы 09.05 09:40   MIGnews.com

Макрон присоединился к клубу бездетных лидеров Европы

Избрание на пост президента Франции Эммануэля Макрона стало продолжением любопытного тренда: сегодня три крупнейшие страны Европы возглавляют бездетные лидеры.

Ни у канцлера Германии Ангелы Меркель, ни у премьер-министра Британии Терезы Мэй нет детей - несмотря на то, что обе замужем.

Меркель замужем второй раз. Ее нынешний муж, химик Йоахим Сауэр, имеет двух детей от предыдущего брака. Меркель (чья девическая фамилия - Каснер) в 1981 году вышла замуж за физика Ульриха Меркеля. Меркель и Сауэр поженились в 1998 году - но до этого 10 лет тайно сожительствовали.

39-летний Макрон женат на своей бывшей учительнице Брижит Торнье, которая старше него на 24 года. У Макрона нет от нее детей.

Тереза Мэй, в одном из публичных выступлений, заявила о том, что сожалеет о том, что у нее нет детей. Меркель и Макрон, однако, говорят что в их случае речь идет о сознательном выборе.

Макрон учился в одном классе с дочерью Брижит Торнье. Он является приемным отцом трех детей Торнье от предыдущего брака - и “дедушкой” семи внуков.

Необычная семейная жизнь Макрона является объектом злых шуток со стороны недобрых журналистов, представляющих правую часть политического спектра общественного мнения.
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