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Израиль: 1000 подростков пытались покончить с собой в 2016 | Фото: Thinkstock09.05 20:58   MIGnews.com

Израиль: 1000 подростков пытались покончить с собой в 2016

Около 1000 израильских подростков из малоимущих семей, которые получают помощь от неправительственной организации Elem, нанесли себе ранения или пытались совершить самоубийство в 2016 году.

Об этом говорится в ежегодном отчете организации, опубликованном в понедельник, 8 мая.

Вышеуказанная цифра составляет 5% от примерно 20 тысяч молодых людей из группы риска, которые находятся под опекой Elem. Кроме этого за прошлый год, около 800 подростков или 4%, находившихся на попечении организации были вовлечены в занятие проституцией.

Около 19% подростков, с которыми работает Elem, либо бездомные, либо пребывают на внедомашнем попечении. Примерно 1000 из них ночует на улице каждую ночь, а примерно 200 проводят ночь в чужих домах в обмен на предоставление сексуальных услуг.

Согласно отчету, в 2016 году организация оказала помощь 1442 подросткам из арабского сектора.

В апреле прошлого года Министерство здравоохранения опубликовало доклад о том, что уровень самоубийств в Израиле начиная с 2007 является самым низким. Однако среди 28 европейских стран, Израиль оказался на 2 месте.
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