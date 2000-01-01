09.05 18:55 MIGnews.com

В Иерусалиме прошел парад Победы

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Во вторник, 9 мая, в столице Израиля состоялось праздничное шествие ветеранов Второй мировой войны и митинг, посвящённый 72-ой годовщине победы над фашизмом. Мероприятие было организовано министерством алии и интеграции совместно с муниципалитетом Иерусалима.Торжественным маршем по улице Гилель прошли сотни ветеранов войны из разных городов Израиля во главе с председателем израильского Союза ветеранов Второй мировой войны Авраамом Гринзайдом и президентом израильского Союза воинов и партизан – инвалидов войны с нацистами Эфраимом Паперным. Рука об руку с ветеранами шли их родные и близкие, министр алии и интеграции Софа Ландвер, депутаты Кнессета от разных партий, представители муниципалитета Иерусалима, послы России, Беларуси, Украины и других стран, а также солдаты Армии обороны Израиля, представители молодёжных и общественных организаций, жители и гости столицы.На площади перед Культурным центром состоялся торжественный митинг, открывая который министр Софа Ландвер сказала: “Дорогие мои ветераны, воины, партизаны, блокадники Ленинграда и труженики тыла! Дорогие мои герои Второй мировой! 72 года минуло со Дня Великой Победы. Но есть события, над которыми время не властно. И чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие.От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Вас, мужественных и сильных духом людей, прошедших дорогами войны и продолживших жить, гордо неся через годы Знамя Памяти о друзьях-фронтовиках, о тяжелых боях, о страшных и драматических днях Второй Мировой войны. Мы помним о тех, кто сегодня не с нами! И помним о тех, кто сегодня живой! Год 1945... Год 2017-й. А между ними - 72 года мира и памяти. Память - это благодарность. Память – это долг. Наш долг перед вами! Спасибо вам за Победу. С праздником! С Днем Победы!"После митинга в министерстве алии и интеграции состоялся торжественный прием в честь героев-ветеранов, а затем все отправились в мемориальный комплекс “Яд Вашем”, где прошла церемония зажжения вечного огня, и министр Софа Ландвер вместе с руководителем комплекса Авнером Шалевом и гостями почтили память евреев – героев Второй мировой войны.В ходе Второй Мировой войны в различных военных подразделениях армий союзников воевало полтора миллионаевреев, десятки тысяч участвовали в борьбе с нацистами в составе партизанских отрядов, и около 30 тысяч евреев Эрец Исраэль были призваны в ряды британской армии.