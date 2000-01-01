Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые объяснили почему женщины изменяют | Фото: Thinkstock10.05 03:23   MIGnews.com

Ученые объяснили почему женщины изменяют

Американские ученые обнаружили, что женщины с высоким уровнем полового гормона эстрадиола чаще не удовлетворены своими половыми партнерами и более склонны к изменам, как пишет ladyportal.info.

Кроме того, они, как правило, выглядят более сексуально привлекательными как в своих глазах, так и в глазах окружающих. Исследователи из Университета Техаса определили уровень эстрадиола у 53 женщин в возрасте от 17 до 30 лет. После этого участниц исследования попросили оценить, насколько привлекательными по сравнению с другими женщинами находят их мужчины, а также сообщить, сколько половых партнеров у них было, и как часто они искали долго- или кратковременных отношений. Привлекательность участниц была также оценена по фотографиям независимой группой мужчин и женщин.

Помимо этого, женщин, состоящих в отношениях с мужчинами на момент исследования, попросили также оценить свою верность партнеру, эмоциональную и половую удовлетворенность этими отношениями, а также склонность к флирту с другими мужчинами и к изменам своему партнеру.

Оказалось, что женщины с более высокими уровнями гормона испытывают повышенную склонность к флирту с другими мужчинами и к серьезным романам "на стороне". Тем не менее, частота единичных случайных связей от концентрации гормона в крови не зависит. Исследование также показало, что женщины с повышенным уровнем эстрадиола чаще выбирают себе партнеров с высоким уровнем мужского полового гормона тестостерона. Конкретные механизмы такого действия гормона пока остаются невыясненными.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:36
Таблетки из брокколи спасут от последствий инсульта
01:22
Ученые выяснили, почему мужчины не любят дам с высоким IQ
00:43
Ученые: газировка может спровоцировать преждевременные роды
23:36
Джереми Корбин не намерен уступать пост лидера партии
22:22
Ученые: скрипки Страдивари звучат хуже современных
21:55
Китай успешно испытал ракету нового типа
21:45
Биби встретился с главой Комитета начальников штабов США
21:14
Израиль: изучения героизма евреев в школах не будет
20:58
Израиль: 1000 подростков пытались покончить с собой в 2016
20:28
Президент Германии за срочное создание Палестины
19:29
Подросток изобрел бюстгальтер, диагностирующий рак
19:02
Во Французских Альпах при сходе лавины погибли 3 человека
18:55
В Иерусалиме прошел парад Победы
18:44
Поляки против приема беженцев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus