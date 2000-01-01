10.05 03:23 MIGnews.com

Ученые объяснили почему женщины изменяют

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Американские ученые обнаружили, что женщины с высоким уровнем полового гормона эстрадиола чаще не удовлетворены своими половыми партнерами и более склонны к изменам, как пишет ladyportal.info.Кроме того, они, как правило, выглядят более сексуально привлекательными как в своих глазах, так и в глазах окружающих. Исследователи из Университета Техаса определили уровень эстрадиола у 53 женщин в возрасте от 17 до 30 лет. После этого участниц исследования попросили оценить, насколько привлекательными по сравнению с другими женщинами находят их мужчины, а также сообщить, сколько половых партнеров у них было, и как часто они искали долго- или кратковременных отношений. Привлекательность участниц была также оценена по фотографиям независимой группой мужчин и женщин.Помимо этого, женщин, состоящих в отношениях с мужчинами на момент исследования, попросили также оценить свою верность партнеру, эмоциональную и половую удовлетворенность этими отношениями, а также склонность к флирту с другими мужчинами и к изменам своему партнеру.Оказалось, что женщины с более высокими уровнями гормона испытывают повышенную склонность к флирту с другими мужчинами и к серьезным романам "на стороне". Тем не менее, частота единичных случайных связей от концентрации гормона в крови не зависит. Исследование также показало, что женщины с повышенным уровнем эстрадиола чаще выбирают себе партнеров с высоким уровнем мужского полового гормона тестостерона. Конкретные механизмы такого действия гормона пока остаются невыясненными.