10.05 08:06 MIGnews.com

Израиль: Какой подарок несут на свадьбу

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Сезон свадеб является тяжелым финансовым испытанием не только для молодоженов и их родителей, но и для многих израильтян, получающих приглашение на свадьбы друзей, родственников, сослуживцев, сотрудников и детей сотрудников. Участие в торжествах является серьезной, но неизбежной статьей расхода в стране больших семей и обширных знакомств.Выписывая чек в подарок, очень важно не ошибиться и не «пожадничать», потому что сумма на чеке — это намного больше, чем просто цифра. Она отражает ваше отношение к молодоженам или их родителям, и минутная слабость может стать причиной разрыва отношений на долгие годы.Стоимость проведения торжеств растет с годами, а с ней растет и минимальная сумма подарка. Существует неписанный этикет, согласно которому устанавливается сумма подарка в зависимости от степени родства или знакомства с молодоженами.Естественно, самые «жирные» чеки (дословный перевод с иврита) выписываются самым близким родственникам. Речь идет о суммах от 700 до 5.000 шекелей.Если вы приглашены на свадьбу к племяннику или племяннице, то здесь немаловажно насколько вы близки и насколько тесно общаетесь. В случае достаточно редких встреч и достаточно холодных отношений можно позволить себе сэкономить на подарке. Этикет говорит о размере подарка от 360 до 2.000 шекелей.Достаточно сложная ситуация со свадьбой близких друзей, потому что понятно, что минимум нести нельзя, но насколько поднимать максимум? Если речь идет о целой группе друзей, то принято заранее договариваться, чтобы все принесли одну и ту же сумму. Речь идет о подарке в 800-1.500 шекелей.Если вы приглашены на свадьбу друзей, но не близких, то при интервале 350-800 шекелей принято давать на 50 шекелей более минимума и выше.Свадьба братьев друзей является проблематичной, потому что вы недостаточно близки с молодоженами и, скорее всего, не знаете никого из гостей. Принято выписывать чек на сумму от 200 до 400 шекелей.Свадьба сотрудника с работы является испытанием, потому что, с одной стороны, вы скорее всего не настолько близки, но, с другой стороны, не идти нельзя и жадничать тоже нельзя, чтобы сохранить хорошие отношения. Обычно речь идет о 250-400 шекелях.На израильских свадьбах не дарят подарки вместо денег, а чеки уже постепенно исчезают, уступая место возможности перевода денег на счет молодоженов прямо в свадебном зале. Вскоре ожидается и появление мобильных приложений, позволяющих перевести деньги на банковский счет молодоженов посредством мобильного телефона.