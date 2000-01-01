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Китайцев знакомят с загробным миром с помощью VR 10.04 04:17   MIGnews.com

Китайцев знакомят с загробным миром с помощью VR

В Пекине сотрудники похоронного бюро Бабаошань предлагают посетителям с помощью симулятора виртуальной реальности собственными глазами взглянуть на смерть. Для этого нужно воспользоваться VR-шлемом.

Посетители видят палату, где за жизнь человека борются врачи. Затем пациент умирает. После человек попадает в место с дорожками, сакурой, мостиком. Люди смотрят на красивые арки.

VR-экскурсии совершаются в фантастические миры или в экзотические места нашей планеты, пишет SivTelegram. По словам представителей похоронного бюро Бабаошань, смерть демонстрируют для того, чтобы граждане не опасались данного естественного процесса. Ведь рано или поздно это случится с каждым и нужно морально готовиться к такому событию.
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