Китайцев знакомят с загробным миром с помощью VR

В Пекине сотрудники похоронного бюро Бабаошань предлагают посетителям с помощью симулятора виртуальной реальности собственными глазами взглянуть на смерть. Для этого нужно воспользоваться VR-шлемом.
Посетители видят палату, где за жизнь человека борются врачи. Затем пациент умирает. После человек попадает в место с дорожками, сакурой, мостиком. Люди смотрят на красивые арки.
VR-экскурсии совершаются в фантастические миры или в экзотические места нашей планеты, пишет SivTelegram. По словам представителей похоронного бюро Бабаошань, смерть демонстрируют для того, чтобы граждане не опасались данного естественного процесса. Ведь рано или поздно это случится с каждым и нужно морально готовиться к такому событию.