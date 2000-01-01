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Бар Рафаэли покажет полиции свои банковские счета | Фото:09.04 19:07   MIGnews.com

Бар Рафаэли покажет полиции свои банковские счета

Израильская супермодель Бар Рафаэли обязалась передать прокуратуре документы с информацией о своих банковских счетах.

Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает Hadashot, передает The Times of Israel.

По данным издания, в связи с этим было отменено заседание суда по этому вопросу, которое должно было состояться сегодня.

Напомним, Рафаэли и ее мать подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Налоговое управление требует от Рафаэли заплатить налоги в размере нескольких десятков миллионов шекелей за 2009-2010 годы.

Согласно информации издания, в управлении утверждают, что Рафаэли солгала, заявляя, что в этот период она не жила в Израиле.

Тогда супермодель говорила, что она живет за границей вместе со своим другом, голливудской звездой Леонардо Ди Каприо.

Отметим, что в течение 2016 года Бар Рафаэли пришлось неоднократно отвечать на вопросы следователей в связи с расследованием, которое было начато против нее из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов и получении незаконных льгот.

В феврале 2017 года стало известно, что Налоговое управление Израиля намерено рекомендовать предъявить обвинение Бар Рафаэли и ее матери, Ципи Рафаэли, в сокрытии доходов на миллионы шекелей и регистрации квартир на подставных лиц. В июне 2017 года начались судебные слушания по делу.
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