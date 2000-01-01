Бар Рафаэли покажет полиции свои банковские счета

По данным издания, в связи с этим было отменено заседание суда по этому вопросу, которое должно было состояться сегодня.
Напомним, Рафаэли и ее мать подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Налоговое управление требует от Рафаэли заплатить налоги в размере нескольких десятков миллионов шекелей за 2009-2010 годы.
Согласно информации издания, в управлении утверждают, что Рафаэли солгала, заявляя, что в этот период она не жила в Израиле.
Тогда супермодель говорила, что она живет за границей вместе со своим другом, голливудской звездой Леонардо Ди Каприо.
Отметим, что в течение 2016 года Бар Рафаэли пришлось неоднократно отвечать на вопросы следователей в связи с расследованием, которое было начато против нее из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов и получении незаконных льгот.
В феврале 2017 года стало известно, что Налоговое управление Израиля намерено рекомендовать предъявить обвинение Бар Рафаэли и ее матери, Ципи Рафаэли, в сокрытии доходов на миллионы шекелей и регистрации квартир на подставных лиц. В июне 2017 года начались судебные слушания по делу.