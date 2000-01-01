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Рассел Кроу продал череп динозавра и колесницу из-за развода | Фото: Eva Rinaldi/Flickr09.04 13:40   MIGnews.com

Рассел Кроу продал череп динозавра и колесницу из-за развода

Золотые часы Rolex, раритетная 128-летняя скрипка, а также кожаная накладка на пах и колесница в древне-римском стиле – часть лотов, которые голливудский актер австралийского происхождения Рассел Кроу распродал по случаю своего развода с женой Даниэль Спенсер.

Как сообщает Reuters, аукцион Sotheby's под названием "Искусство развода" состоялся в Сиднее 9 апреля – в 54-й день рождения актера, который мог бы стать и 15-ой годовщиной свадьбы супругов. Мероприятие привлекло внимание десятков покупателей и просто зрителей.

В целом на торги Кроу выставил около 200 костюмов и предметов реквизита из самых популярных фильмов с его участием, включая "Гладиатор", "Хозяин морей: На краю земли", "Конфиденциальность" и "Свой человек".

В аукционном доме сообщили, что многие лоты были проданы значительно выше их оценочной стоимости, в том числе металлические наручники, в которых Кроу снимался в "Гладиаторе" – при начальной ставке в 1 535 долларов их продали за 29 974 долларов, а колесница из того же фильма ушла с молотка за 49 907 долларов. Ранее принадлежавший его коллеге Леонардо ДиКаприо окаменелый череп динозавра удалось продать еще дороже - за 60 886 долларов.

Как сообщается, в целом удалось выручить более 3 млн. долларов.
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