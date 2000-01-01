09.04 11:44 MIGnews.com

Звезда израильского футбола арестован за наркотоговлю

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская полиция арестовала известного футболиста за наркоторговлю. Согласно опубликованному заявлению правоохранительных органов, 9 апреля житель Ришон-ле-Циона Лиор Асулин был задержан на улице Хаим Леванона в Тель-Авиве.Его обвиняют в продаже неуказанного вида наркотиков посредством канала Telegrass в мессенджере Telegram. Как передает портал Walla, у детективов есть неопровержимые доказательства того, что он продал клиенту наркотических веществ на 600 шекелей.Позже в понедельник его доставят в суд Тель-Авива, где состоится следственное слушание.Напомним, что за свою почти 20-летнюю карьеру Лиор Асулин играл в "Маккаби Петах-Тиква", столичном "Бейтаре", "Бней-Сахнине", тель-авивском "Хапоэле", кипрском "Аполлон Лимассол" и других клубах, а не так давно он закончил карьеру в "Хапоэле Лод".Ранее у него уже были проблемы с законом. В 2013 году полицейские задержали его прямо во время матча из-за неуплаты алиментов.