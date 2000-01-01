10.04 02:22 MIGnews.com

Ученые: является ли зевота чем-то сексуальным

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Является ли зевота чем-то сексуальным? Ученые со всего мира обсуждают этот вопрос. Темы различных заседаний кому-то могут показаться даже забавными.Возможно, кому-то из этих ученых мужей вскоре присудят Шнобелевскую премию за самые сомнительные научные достижения. Но профессора и доктора наук настроены очень серьезно.Они подчеркивают, что средний человек за свою жизнь зевает 240000 раз, и следовательно это явление нужно изучать подробнее.Большинство людей считает, что зевота вызывает необходимость обеспечить мозг большим количеством кислорода, который мы и захватываем медленно ртом. Но парижские ученые в это не верят.Они считают, что зевота рождает целый ряд эмоциональных "спусковых крючков". Интерес к чему или кому-то, стресс и даже сексуальное желание - все можно играть свою роль.Большинство ученых считает, что зевота является сложным и значительным феноменом, по большой части остается для науки такой же загадкой, как, например, и сновидения.