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Ученые: является ли зевота чем-то сексуальным | Фото: Thinkstock10.04 02:22   MIGnews.com

Ученые: является ли зевота чем-то сексуальным

Является ли зевота чем-то сексуальным? Ученые со всего мира обсуждают этот вопрос. Темы различных заседаний кому-то могут показаться даже забавными.

Возможно, кому-то из этих ученых мужей вскоре присудят Шнобелевскую премию за самые сомнительные научные достижения. Но профессора и доктора наук настроены очень серьезно.

Они подчеркивают, что средний человек за свою жизнь зевает 240000 раз, и следовательно это явление нужно изучать подробнее.

Большинство людей считает, что зевота вызывает необходимость обеспечить мозг большим количеством кислорода, который мы и захватываем медленно ртом. Но парижские ученые в это не верят.

Они считают, что зевота рождает целый ряд эмоциональных "спусковых крючков". Интерес к чему или кому-то, стресс и даже сексуальное желание - все можно играть свою роль.

Большинство ученых считает, что зевота является сложным и значительным феноменом, по большой части остается для науки такой же загадкой, как, например, и сновидения.
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