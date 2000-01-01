09.04 23:33 MIGnews.com

На борту лайнера Turkish Airlines экипаж успешно принял роды

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На борту лайнера Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс "Конакри-Уагадугу-Стамбул", на высоте 12 800 метров появилась на свет девочка по имени Кадижу. У беременной пассажирки Нафи Дьяби приняли роды члены экипажа самолета, как сообщает ВВС.Некоторые из пассажиров едва набравшего высоту после вылета из столицы Гвинеи в столицу Буркина-Фасо самолета вызвались помочь акушеркам поневоле из числа стюардесс.По прилете в Уагадугу мать и дочь доставили в роддом. Обе чувствуют себя хорошо, хотя несколько утомились, сообщили врачи из Буркина-Фасо.