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flickr 09.04 23:33   MIGnews.com

На борту лайнера Turkish Airlines экипаж успешно принял роды

На борту лайнера Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс "Конакри-Уагадугу-Стамбул", на высоте 12 800 метров появилась на свет девочка по имени Кадижу. У беременной пассажирки Нафи Дьяби приняли роды члены экипажа самолета, как сообщает ВВС.

Некоторые из пассажиров едва набравшего высоту после вылета из столицы Гвинеи в столицу Буркина-Фасо самолета вызвались помочь акушеркам поневоле из числа стюардесс.

По прилете в Уагадугу мать и дочь доставили в роддом. Обе чувствуют себя хорошо, хотя несколько утомились, сообщили врачи из Буркина-Фасо.
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