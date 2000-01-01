Ученые рассказали, почему мы любим есть по ночам

Американские исследователи выяснили, почему люди любят есть в ночное время суток. Ученые из Университета Бригама Янга провели исследование, благодаря которому смогли установить причину.
В эксперименте приняли участие 15 женщин, которым были показаны изображения 360 блюд. Испытуемые даже при отсутствии чувства голода заявили о желании перекусить при просмотре фотографий с едой в ночное время суток.
Специалисты сделали вывод, что в ночные часы визуальное восприятие еды человеческий мозг притупляет. В отличие от дневного время суток, ночью ощущение сытости появляется гораздо позднее, отметили специалисты.