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10.04 03:37   MIGnews.com

Ученые рассказали, почему мы любим есть по ночам

Американские исследователи выяснили, почему люди любят есть в ночное время суток. Ученые из Университета Бригама Янга провели исследование, благодаря которому смогли установить причину.

В эксперименте приняли участие 15 женщин, которым были показаны изображения 360 блюд. Испытуемые даже при отсутствии чувства голода заявили о желании перекусить при просмотре фотографий с едой в ночное время суток.

Специалисты сделали вывод, что в ночные часы визуальное восприятие еды человеческий мозг притупляет. В отличие от дневного время суток, ночью ощущение сытости появляется гораздо позднее, отметили специалисты.
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