10.04 03:37 MIGnews.com

Ученые рассказали, почему мы любим есть по ночам

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Американские исследователи выяснили, почему люди любят есть в ночное время суток. Ученые из Университета Бригама Янга провели исследование, благодаря которому смогли установить причину.В эксперименте приняли участие 15 женщин, которым были показаны изображения 360 блюд. Испытуемые даже при отсутствии чувства голода заявили о желании перекусить при просмотре фотографий с едой в ночное время суток.Специалисты сделали вывод, что в ночные часы визуальное восприятие еды человеческий мозг притупляет. В отличие от дневного время суток, ночью ощущение сытости появляется гораздо позднее, отметили специалисты.