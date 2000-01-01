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Протоиерей Смирнов: мигранты - будущее население РФ 09.03 15:30   MIGnews.com

Протоиерей Смирнов: мигранты - будущее население РФ

Протоиерей Димитрий Смирнов посоветовал всем, кто не любит приезжающих в Россию на заработки иностранцев, пересмотреть свое отношение к мигрантам. Он пояснил, что в обозримом будущем именно приезжие станут большинством населения страны.

Священнослужитель рассказал об одной исповеди: к нему пришел человек и покаялся, что не любит мигрантов. Смирнов ему на это возразил: нельзя не любить, ведь скоро "они нас будут нанимать на работу - чистить листья и снег" и вызывать такси, за рулем которого будет сидеть этот же кающийся мужчина, пишут СМИ.

"Очень нехорошо, нетолерантно - наше будущее, так сказать, не любить", - сказал Смиронов, добавив, что к этому следует "привыкать" и что "Европа почти привыкла".

Как следует из заявлений протоиерея, это был сарказм - так он посетовал на низкую рождаемость и легализованные аборты.


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