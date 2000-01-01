09.03 15:30 MIGnews.com

Протоиерей Смирнов: мигранты - будущее население РФ

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Протоиерей Димитрий Смирнов посоветовал всем, кто не любит приезжающих в Россию на заработки иностранцев, пересмотреть свое отношение к мигрантам. Он пояснил, что в обозримом будущем именно приезжие станут большинством населения страны.Священнослужитель рассказал об одной исповеди: к нему пришел человек и покаялся, что не любит мигрантов. Смирнов ему на это возразил: нельзя не любить, ведь скоро "они нас будут нанимать на работу - чистить листья и снег" и вызывать такси, за рулем которого будет сидеть этот же кающийся мужчина, пишут СМИ."Очень нехорошо, нетолерантно - наше будущее, так сказать, не любить", - сказал Смиронов, добавив, что к этому следует "привыкать" и что "Европа почти привыкла".Как следует из заявлений протоиерея, это был сарказм - так он посетовал на низкую рождаемость и легализованные аборты.