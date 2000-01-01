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Стример уснул на трансляции и заработал более $5,5 тысяч 09.03 17:23   MIGnews.com

Стример уснул на трансляции и заработал более $5,5 тысяч

25-летний американский стример Мэтью Mizkif Ринаудо решил провести необычный эксперимент — на своей трансляции он попросту уснул, оставив стрим включенным.

За пять часов, которые парень проспал на камеру, он заработал $5.594 на донатах от зрителей, которые пытались разбудить его разнообразными способами. Некоторые присылали аудиосообщения, другие — провокационные и громкие видеоролики.

После того как Mizkif проснулся, он поблагодарил своих зрителей за участие в челлендже и подарил одному из подписчиков Nintendo Switch.


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