10.03 01:27 MIGnews.com

Тилль Линдеманн побывал в Чернобыльской зоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Фронтмен немецких групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн после концерта в Киеве посетил город Припять, находящийся в Чернобыльской зоне отчуждения.В пятницу, 6 марта, в столице Украины Киеве состоялся сольный концерт проекта Lindemann - общего творения музыкантов Тиля Линдеманна и Петера Тегтгрена.На своей странице в Instagram музыкант разместил видео, на котором заснято, как он катается на заброшенной карусели в городе Припять. Ролик Линдеманн отметил хештегом #chernobyl.