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Тилль Линдеманн побывал в Чернобыльской зоне 10.03 01:27   MIGnews.com

Тилль Линдеманн побывал в Чернобыльской зоне

Фронтмен немецких групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн после концерта в Киеве посетил город Припять, находящийся в Чернобыльской зоне отчуждения.

В пятницу, 6 марта, в столице Украины Киеве состоялся сольный концерт проекта Lindemann - общего творения музыкантов Тиля Линдеманна и Петера Тегтгрена.

На своей странице в Instagram музыкант разместил видео, на котором заснято, как он катается на заброшенной карусели в городе Припять. Ролик Линдеманн отметил хештегом #chernobyl.


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