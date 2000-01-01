10.03 01:27 MIGnews.com
Тилль Линдеманн побывал в Чернобыльской зоне
Фронтмен немецких групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн после концерта в Киеве посетил город Припять, находящийся в Чернобыльской зоне отчуждения.
В пятницу, 6 марта, в столице Украины Киеве состоялся сольный концерт проекта Lindemann - общего творения музыкантов Тиля Линдеманна и Петера Тегтгрена.
На своей странице в Instagram музыкант разместил видео, на котором заснято, как он катается на заброшенной карусели в городе Припять. Ролик Линдеманн отметил хештегом #chernobyl.
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