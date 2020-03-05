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В институте ожирения дали оценку рациону лидеров РФ и США 10.03 07:31   MIGnews.com

В институте ожирения дали оценку рациону лидеров РФ и США

Эксперты Европейского медицинского института ожирения рассказали, чем питаются президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министр Испании Педро Санчес.

Как пишет El Confidencial, Путин находится в отличной форме. Обычно российский лидер любит есть постное мясо, рыбу жирных и нежирных сортов. Также в его рацион входят фрукты, овощи, крупы и яйца.

При этом специалисты отмечают, что президент России не ест продукты глубокой переработки и не пьет алкоголь. Однако, если нужно произнести тост, то он выбирает вино или пиво.

Что касается Трампа, то он в свои 73 года все равно любит фастфуд. Его рацион основан на гамбургерах и сэндвичах с яйцами и сыром. Также он любит бекон и соусы, жареные крылышки с картошкой фри, а также пиццу. Президент США потребляет и прохладительные напитки, а также выпечку. При этом алкоголь он не пьет.

Что касается Меркель, то она в свои 65 лет любит национальную кухню: сосиски с соусом и пюре. Также она потребляет сырное фондю и пиво. На ужин предпочитает овощи.


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