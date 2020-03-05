В институте ожирения дали оценку рациону лидеров РФ и США
Эксперты Европейского медицинского института ожирения рассказали, чем питаются президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министр Испании Педро Санчес.
Как пишет El Confidencial, Путин находится в отличной форме. Обычно российский лидер любит есть постное мясо, рыбу жирных и нежирных сортов. Также в его рацион входят фрукты, овощи, крупы и яйца.
При этом специалисты отмечают, что президент России не ест продукты глубокой переработки и не пьет алкоголь. Однако, если нужно произнести тост, то он выбирает вино или пиво.
Что касается Трампа, то он в свои 73 года все равно любит фастфуд. Его рацион основан на гамбургерах и сэндвичах с яйцами и сыром. Также он любит бекон и соусы, жареные крылышки с картошкой фри, а также пиццу. Президент США потребляет и прохладительные напитки, а также выпечку. При этом алкоголь он не пьет.
Что касается Меркель, то она в свои 65 лет любит национальную кухню: сосиски с соусом и пюре. Также она потребляет сырное фондю и пиво. На ужин предпочитает овощи.