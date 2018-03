09.03 09:59 MIGnews.com

Названы худшие страны для женщин

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сирия и Афганистан признаны самыми худшими странами, в которых женщинам живется хуже всего.Эксперты института Georgetown Institute for Women, Peace and Security совместно с аналитиками Peace Research Institute of Oslo составили индекс Women, Peace and Security Index.Исследователи проанализировали ситуацию в 153 станах мира с точки зрения того, насколько хорошо или плохо там живется представительницам прекрасного пола. После этого, эксперты составили рейтинг стран по уровню жизни женщин.Среди факторов, которые оказывают влияние на жизнь женщины, исследователи указали такие, как справедливость, безопасность, инклюзия и многие другие.Среди худших стран для женщин оказались Йемен, Пакистан, Ирак, Мали, Судан, Нигер и Конго.Сообщается, что 76% девушек в Нигере выходят замуж до того, как им исполнится 18 лет. Каждая 5 жительница этой страны в среднем рожает ребенка каждый год. Именно поэтому Нигер занял в списке последнее, 144 место.В Ираке каждая пятая женщина была жертвой домашнего насилия. По меньшей мере, 36% иракских замужних женщин становились жертвой насилия со стороны своих мужей, согласно исследованию Министерства планирования, проведенного в 2012 году.Самой лучшей страной для женщин названа Исландия. Далее расположились такие страны, как Норвегия, Швейцария, Словения, Испания, Финляндия, Канада, Швеция, Нидерланды, Бельгия и Сингапур.