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На берег Австралии выплыла `рыба-монстр` 10.03 05:43   MIGnews.com

На берег Австралии выплыла "рыба-монстр"

Жители Австралии обсуждают необыкновенную находку, совершенную на одном из пляже северо-восточного штата Квинсленд, где на днях нашли огромную рыбу неопределенного пока что вида.

Как сообщает ABC, неизвестное существо обнаружили супруги Линдхольм, которых прежде всего поразили размеры рыбины.

"Я видел много рыб. Я видел много огромных рыб. Но я никогда не видел ничего подобного. Она была с меня ростом. Райли меня разочаровала, не дав лечь рядом с рыбой, чтобы сделать удачное фото. В ней, должно быть, было около 150 килограммов веса — она была просто огромной", — утверждает глава семейства Джон Линдхольм.

В соцсетях уже возникли разногласия на тему, чем же является "рыба-монстр". Пока одни предполагают, что она может относиться к отряду целакантообразных (единственный современный род кистеперых рыб), другие считают, что находка относится к груперам.
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