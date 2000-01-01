10.03 05:43 MIGnews.com

На берег Австралии выплыла "рыба-монстр"

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Жители Австралии обсуждают необыкновенную находку, совершенную на одном из пляже северо-восточного штата Квинсленд, где на днях нашли огромную рыбу неопределенного пока что вида.Как сообщает ABC, неизвестное существо обнаружили супруги Линдхольм, которых прежде всего поразили размеры рыбины."Я видел много рыб. Я видел много огромных рыб. Но я никогда не видел ничего подобного. Она была с меня ростом. Райли меня разочаровала, не дав лечь рядом с рыбой, чтобы сделать удачное фото. В ней, должно быть, было около 150 килограммов веса — она была просто огромной", — утверждает глава семейства Джон Линдхольм.В соцсетях уже возникли разногласия на тему, чем же является "рыба-монстр". Пока одни предполагают, что она может относиться к отряду целакантообразных (единственный современный род кистеперых рыб), другие считают, что находка относится к груперам.