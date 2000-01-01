09.03 23:04 MIGnews.com

Обама может запустить собственное шоу на Netflix

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Бывший президент США Барак Обама может запустить собственного шоу на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источников.По данным собеседников издания, Обама не будет использовать шоу для политических целей. Оно будет носить развлекательный характер, и будет посвящаться "вдохновляющим историям" и темам, которым экс-глава Белого дома уделял внимание во время своего правления страной.Сейчас бывший президент США вместе со своей супругой ведут переговоры с Netflix. Отмечается, что компания даже готова им заплатить за эксклюзивное шоу, которое будет доступно лишь на их стриминговом сервисе. Однако сумма, которой идет речь в контракте, не разглашается, а количество серий и их формат еще пока не определен.