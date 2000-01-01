Елизавета II впечатлила эффектным образом с золотой сумкой
Впервые за долгое время британская королева Елизавета II продемонстрировала ослепительно яркий образ на вечернем приеме в Виндзорском замке.
Мы привыкли видеть Ее Высочество в более консервативных нарядах, с любимой лаковой сумкой в руках и туфлях на невысоких каблуках от Gucci. Но в этот раз Елизавета II превзошла все наши ожидания.
В среду вечером королева организовала торжественный прием, посвященный празднованию алмазного юбилея руководства принца Карима Ага-хана IV как духовного лидера и имама мусульманской общины исмаилитов-низаритов.
На мероприятии Елизавета II появилась в ярком платье, расшитом золотыми цветами и с золотой маленькой сумкой от английской марки Launer. Свой яркий образ королева дополнила бриллиантовым колье и другими украшениями из бриллиантов, а также красивым макияжем и традиционной укладкой, передает ТСН.