09.03 11:37 MIGnews.com

В Иерусалимском марафоне участвуют 35 тысяч человек

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Тысячи бегунов из 72 стран прибыли в Иерусалим, чтобы принять участие в ежегодном марафоне.Марафон стартовал в пятницу утром, 9 марта, в котором участвуют 35 тысяч человек.Участникам были предложены шесть маршрутов: полный марафон, полумарафон, забег на 10 км, забег на 5 км, семейный забег (1,7 км) и специальный маршрут.Марафон проводится в Иерусалиме каждый год, начиная с 2011 года. Большую часть участников составляют израильтяне, а более 4 тысяч человек прибыли из разных стран в Израиль, чтобы поучаствовать в забеге.Уточняется, что они приехали из США, Германии, Польши, Португалии, Литву, Китая и других стран.Почетным гостем Иерусалимского марафона стал Хайле Гебреселассие, эфиопский стайер и марафонец; а также двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в беге на 10 000 метров.В связи с мероприятием большая часть улиц израильской столицы будет перекрыта до 14.30.