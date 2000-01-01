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youtube09.03 11:37   MIGnews.com

В Иерусалимском марафоне участвуют 35 тысяч человек

Тысячи бегунов из 72 стран прибыли в Иерусалим, чтобы принять участие в ежегодном марафоне.

Марафон стартовал в пятницу утром, 9 марта, в котором участвуют 35 тысяч человек.

Участникам были предложены шесть маршрутов: полный марафон, полумарафон, забег на 10 км, забег на 5 км, семейный забег (1,7 км) и специальный маршрут.

Марафон проводится в Иерусалиме каждый год, начиная с 2011 года. Большую часть участников составляют израильтяне, а более 4 тысяч человек прибыли из разных стран в Израиль, чтобы поучаствовать в забеге.

Уточняется, что они приехали из США, Германии, Польши, Португалии, Литву, Китая и других стран.

Почетным гостем Иерусалимского марафона стал Хайле Гебреселассие, эфиопский стайер и марафонец; а также двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в беге на 10 000 метров.

В связи с мероприятием большая часть улиц израильской столицы будет перекрыта до 14.30.
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