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Ученые рассказали, как запахи действуют на мозг | Фото: Thinkstock10.03 00:31   MIGnews.com

Ученые рассказали, как запахи действуют на мозг

Воздействие запахов на мозг человека пока мало изучено, поэтому специалисты продолжают всевозможные эксперименты в этой области, как пишет ladyportal.info.

Ученые из Института вкуса и запахов в Чикаго решили узнать, какой же аромат при воздействии на обоняние мужчины позволяет женщине "выглядеть" в его глазах моложе.

На "прослушивание" были отобраны запахи довольно обычных плодо-овощных и цветочных культур типа брокколи, банана, листа мяты, лаванды, грейпфрута. Их запахи наносили на кожу женщин средних лет, после чего просили мужчин определить возраст носительниц ароматов.

Практически ни один из предложенных запахов не воздействовал на мужское восприятие так как грейпфрут – он позволял представительнице прекрасного пола выглядеть моложе в среднем на 6 лет!

А вот обмануть бдительность женщины с помощью запахов мужчинам вряд ли удастся – практически ни один аромат не сделал их моложе.
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