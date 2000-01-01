Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Трудоголизм ведет к снижению сексуального желания | Фото: Thinkstock10.03 03:22   MIGnews.com

Трудоголизм ведет к снижению сексуального желания

Психологические перегрузки, которым подвергается современный работающий человек, ведут к снижению сексуального желания, как пишет ladyportal.info.

Бизнес, работа засасывают как наркотик, и вся энергия человека, в том числе и сексуальная, тратится на главное увлечение. Рост собственного профессионализма увлекает подобно азартной игре, забота о престиже, повышении собственного "рейтинга" в глазах коллег и конкурентов захватывает буквально все помыслы трудоголика.

Мужчинам-трудоголикам истинное наслаждение способна принести только работа. Многие современные мужчины фактически разучились отдыхать и переключаться с одного рода деятельности на другой. В конце дня "добытчик шкуры" не может настроиться на волну истинной близости и доверия, которые так необходимы для полноценных сексуальных отношений.

Трудоголики привыкают работать и жить в бешеном темпе: быстро проводить переговоры, перемещаться в пространстве, просматривать прессу и, конечно, – заниматься любовью. Пять минут однообразных телодвижений – и спать. О чувствах партнерши и думать некогда. Но быстрый спонтанный секс хорош лишь как острая приправа к устоявшимся отношениям.

Современным бизнес-вумен тоже не до "шалостей". Многие работающие женщины жалуются на физическую и моральную истощенность и отсутствие сексуального желания. В сущности, современным активным женщинам приходится труднее, чем мужчинам. Они должны работать, строить карьеру, завоевывать и удерживать мужчин, рожать и воспитывать детей.

Психологи считают: чем больше дел в ежедневнике, тем сильнее вероятность того, что желание пропадет.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:17
90-летняя королева Елизавета II все еще ездит верхом
02:31
Россияне возвращаются на Родину, разочаровавшись в Европе
01:43
Собака спасла жизнь хозяину, открыв дверь докторам
00:31
Ученые рассказали, как запахи действуют на мозг
23:10
От Нагарии до Эйлата: ночные автобусы в Пурим
22:24
Стивен Хокинг выступил за создание мирового правительства
21:52
Потепление в отношениях между Египтом и ХАМАСом
21:21
Тали Плоскова: Пересмотреть критерии повышения квартирных
20:55
Швейцария отказалась блокировать выступление Чавушоглу
20:44
Арабка выдавала себя за врача больницы Рамбам
20:20
МИД Великобритании: "Два государства или апартеид"
18:57
Иран провел пробные испытания морской ракеты
18:46
Тель-Авив: ювелир отбился от банды грабителей
18:30
Китай и РФ построят первую в мире гражданскую подлодку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus