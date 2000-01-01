09.02 18:35 MIGnews.com

Любовь и подарки

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Совсем скоро нас ждет Св. Валентина или День Влюбленных. Дамы, обратите внимание на множественное число!Индустрия подарков старательно превращает многие праздники в соревнование «удиви любимую», выставляю на прилавки букеты, бриллианты, косметику и, конечно, плюшевые сердца и прочее ми-ми-ми.Но, в отличие от 8 марта, День Влюбленных это причина для взаимных подарков. Мы, в бутике G&R Jewelry надеемся, что ваши мужчины уже знают куда идти чтобы безошибочно порадовать вас. А теперь хотим помочь вам удивить и порадовать их.Предлагаем обратить внимание на коллекцию неординарных элегантных и одновременно брутальных одновременно мужских браслетов.История этого украшения, по мнению археологов, началась приблизительно 2,5 млн лет назад. В древности они считались оберегами и магическими артефактами, для греческих и римских воинов были символом доблести и участия в победных битвах, а в средневековой Европе — знаком принадлежности к определенным общественным кругам. А у некоторых народов и поныне браслет несет в себе функцию обручального кольца, ведь он тоже символизирует замкнутый круг, бесконечность.Сегодня браслет в первую очередь стильный аксессуар, но ювелирное изделие из ценных металлов, камней и дерева без сомнения несут тайный смысл и миссию, которую вкладывает в него создатель или даритель.В G&R Jewelry Boutique широкий выбор мужских браслетов из серебра и золота, в различных ювелирных техниках. Некоторые их них обладают очаровательной изюминкой – они двусторонние. Два в одном, можно сказать. А значит, современный мужчина, уделяющий время и силы для поддержания своего внешнего вида и имиджа в целом будет иметь возможность разнообразить свой модный образ.Мы рекомендуем обязательно добавить к любому подарку романтический вечер со свечами и вином или безумное свидание на крыше, кексы в виде сердечек или страстную ночь, тысячу поцелуев ил долгие объятья у камина…Впрочем, вы, разумеется, лучше знаете что сделает счастливой вас и вашего любимого мужчину!G&R Boutique,Кикар Амедина 6, Тель-Авив, 03-6969001