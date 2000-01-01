10.02 06:34 MIGnews.com

Илон Маск работал на лесопилке

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Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своей работе на лесопилке в Канаде. По словам владельца SpaceX и Tesla, это была его худшая работа за всю жизнь. Об этом он сообщил в интервью подкасту Third Row Tesla.Маск родился в ЮАР и прожил там до 17 лет, пока ему не удалось перебраться в Канаду с помощью матери. Тут он устроился на пшеничную ферму в Монреале, где отработал шесть недель. Уволившись, он поехал в Ванкувер, где стал работать на лесопилке.Будущий миллиардер должен был чистить котель в котельной, что стало худшим опытом работы в его жизни. Маску удалось продержаться там всего четыре дня. Работа заключалась в том, что ему нужно было пробраться внутрь по узкому тоннелю и достать нагретый песок и мусор, а рабочий с другой стороны все это убирал.Он подчеркнул, что работа была не просто сложной, а и опасной. "Было бы очень трудно вытащить кого-нибудь оттуда... Если тоннель заблокирован, его трудно быстро расчистить", - рассказал Маск.Однако, в итоге он получил в два раза больше денег, чем на других вакансиях.