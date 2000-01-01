09.02 13:39 MIGnews.com

Подозрение на коронавирус у израильской модели Марии Домарк

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Израильские СМИ сообщают о том, что у израильской звезды, модели, актрисы и певицы Марии Домарк - подозрение на коронавирус.Домарк в минувшие выходные вылетела в Анатолию для участия в съемках проекта одного из европейских каналов.В Турции Мария, однако, почувствовала себя плохо. После того, как ее состояние не улучшилось, ее отвезли в местную больницу, где врачи заподозрили у звезды коронавирус.После серии тестов, однако, турецкие эскулапы поставили другой диагноз - пищевое отравление. Домарк выписалась из больницы, собрала вещи и вылетела в Израиль.