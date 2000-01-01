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Ди Каприо и Уинслет спасли спасли жизнь онкобольной женщины | Фото:09.02 11:11   MIGnews.com

Ди Каприо и Уинслет спасли жизнь онкобольной женщины

Голливудские звезды Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет помогли собрать средства на лечение 29-летней онкобольной англичанки Джемми Наталл.

Об этом в пятницу, 9 февраля сообщает Mirror.

По данным издания, Кейт Уинслет случайно нашла фонд GoFundMe, который создала Наталл. Знаменитость связалась с онкобольной и предложила ей свою помощь.

Вместе со своим давним другом и партнером по "Титанику" Леонардо Ди Каприо актриса выставили на аукцион "Три ночи с Джеком и Роуз" — так звали их героев в фильме.

Натталл узнала, что у нее рак яичников, во время беременности. Будущая мать отказалась принимать лекарства, потому что они могли бы навредить ребенку. Из-за этого рак распространился и на другие органы, отмечает издание.

Девушка смогла сохранить беременность и вскоре родила дочку, которую назвала Пенелопа. На следующий день после появления дочки на свет врачи сообщили Джемме, что ей осталось жить около 6-12 месяцев.

Лечение в медучреждении стоило неподъемную для женщины сумму в размере 300 000 фунтов стерлингов. У семьи Джеммы таких средств не было.

Тогда, узнав о горе девушки, Кейт и ее давний друг и партнер Леонардо Ди Каприо выставили на аукцион "Три ночи с Джеком и Роуз" – так звали их героев культового фильма "Титаник". Деньги за три ужина со звездами поступили на счет Джеммы и дали ей шанс на спасение.

Лечение молодой мамы продолжалось в течение пяти месяцев . Сейчас молодая мамочка здорова и не имеет никаких признаков рака, пишет газета.

"Я не знаю, как отблагодарить Кейт. Без ее участия моя история сложилась бы совершенно по-другому. Мы думали, что конец, но потом раздался ее звонок, мне до сих пор трудно поверить в это чудо" – сообщила Наталл.

Сегодня Джемма находится в ремиссии. Молодая мама активно делится с друзьями новыми фотографиями, на которых выглядит вполне счастливой и здоровой.

"Спасибо всем за добрые слова и поддержку. У нас был прекрасный день, а у Пенелопы первый в ее жизни бал. Мы понимаем, что однажды рак может вернуться, но я надеюсь увидеть, как растет моя дочь!" – поделилась спасенная в соцсетях.
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