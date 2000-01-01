10.02 03:25 MIGnews.com
Ребенок с синдромом Дауна стал лицом бренда детского питания
Полуторагодовалый мальчик с синдромом Дауна стал в этом году лицом американского бренда Gerber, производящего детское питание.
Лукас Уоррен из американского штата Джорджия - первый ребенок с синдромом Дауна, ставший лицом бренда Gerber.
Фотография мальчика будет использоваться в целях маркетинга и рекламы этой компании.
По словам представителей компании Gerber, Лукас был выбран из более 140 тысяч претендентов, и его имидж может помочь обществу лучше понимать людей с отклонениями и принимать их в свои ряды.
Многие пользователи социальных сетей, включая группы поддержки и родственников людей с синдромом Дауна, позитивно отреагировали на новость о назначении Лукаса, передает Би Би Си.
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