10.02 03:25 MIGnews.com

Ребенок с синдромом Дауна стал лицом бренда детского питания

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Полуторагодовалый мальчик с синдромом Дауна стал в этом году лицом американского бренда Gerber, производящего детское питание.Лукас Уоррен из американского штата Джорджия - первый ребенок с синдромом Дауна, ставший лицом бренда Gerber.Фотография мальчика будет использоваться в целях маркетинга и рекламы этой компании.По словам представителей компании Gerber, Лукас был выбран из более 140 тысяч претендентов, и его имидж может помочь обществу лучше понимать людей с отклонениями и принимать их в свои ряды.Многие пользователи социальных сетей, включая группы поддержки и родственников людей с синдромом Дауна, позитивно отреагировали на новость о назначении Лукаса, передает Би Би Си.