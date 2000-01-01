Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ребенок с синдромом Дауна стал лицом бренда детского питания 10.02 03:25   MIGnews.com

Ребенок с синдромом Дауна стал лицом бренда детского питания

Полуторагодовалый мальчик с синдромом Дауна стал в этом году лицом американского бренда Gerber, производящего детское питание.

Лукас Уоррен из американского штата Джорджия - первый ребенок с синдромом Дауна, ставший лицом бренда Gerber.

Фотография мальчика будет использоваться в целях маркетинга и рекламы этой компании.

По словам представителей компании Gerber, Лукас был выбран из более 140 тысяч претендентов, и его имидж может помочь обществу лучше понимать людей с отклонениями и принимать их в свои ряды.

Многие пользователи социальных сетей, включая группы поддержки и родственников людей с синдромом Дауна, позитивно отреагировали на новость о назначении Лукаса, передает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:40
Сирия: мы попали в несколько израильских самолетов
08:29
Истребитель F-16 разбился в Галилее
07:52
Российские врачи спасли 20 сирийцев
07:11
ООН призывает прекратить противостояния в Сирии
06:26
Иранцы обиделись на организаторов Олимпиады
05:33
Шульц отказался возглавить МИД Германии
02:06
Сальма Хайек рассказала об угрозах со стороны Вайнштейна
01:37
В Таиланде мужчина выиграл миллион и покончил с собой
23:58
Китай откроет доступ к внутреннему нефтяному рынку страны
22:22
Почему Россия не вернула самолет Качинського Польше?
20:50
Умер придумавший хип-хоп рэпер
20:22
ООН призвала КНДР к денуклеризации
19:17
Исмаил Ханийе отправился в Египет
18:50
Британские ученые впервые вырастили человеческую яйцеклетку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus