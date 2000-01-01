10.02 02:06 MIGnews.com

Сальма Хайек рассказала об угрозах со стороны Вайнштейна

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Американский продюсер Харви Вайнштейн угрожал актрисе Сальме Хайек сломать коленные чашечки. Об этом она рассказала телеведущей Опре Уинфри на подксте SuperSoul Conversations.По словам актрисы, инцидент произошел в 2002 году на сьемках фильма "Фрила". Хайек тогда играла главную роль, изображая мексиканскую художницу ФридуКало."Он сказал Джули Тэймор: "Я сломаю этой ***** коленные чашечки", - поделилась своими воспоминаниями женщина.В конце прошлого года Хайек впервые рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. По ее словам, он предлагал ей сходить вместе в душ, а после расслабляющего массажа заняться сексом. Помимо этого, кинопродюсер настаивал на том, чтобы артистка снялась в сексуальной сцене с другой женщиной.В прошлом году на Вайнштейна посыпались обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях со стороны нескольких десятков женщин. В частности его обвиняют Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли и многие другие.