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Фото: Athena LeTrelle/flickr 10.02 02:06   MIGnews.com

Сальма Хайек рассказала об угрозах со стороны Вайнштейна

Американский продюсер Харви Вайнштейн угрожал актрисе Сальме Хайек сломать коленные чашечки. Об этом она рассказала телеведущей Опре Уинфри на подксте SuperSoul Conversations.

По словам актрисы, инцидент произошел в 2002 году на сьемках фильма "Фрила". Хайек тогда играла главную роль, изображая мексиканскую художницу ФридуКало.
"Он сказал Джули Тэймор: "Я сломаю этой ***** коленные чашечки", - поделилась своими воспоминаниями женщина.

В конце прошлого года Хайек впервые рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. По ее словам, он предлагал ей сходить вместе в душ, а после расслабляющего массажа заняться сексом. Помимо этого, кинопродюсер настаивал на том, чтобы артистка снялась в сексуальной сцене с другой женщиной.

В прошлом году на Вайнштейна посыпались обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях со стороны нескольких десятков женщин. В частности его обвиняют Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли и многие другие.
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