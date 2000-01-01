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instagram.com 10.02 01:30   MIGnews.com

Иванка Трамп показала, как проходят будни сына в Белом доме

Дочь новоиспеченного президента США Дональда Трампа успевает все – и быть хорошей мамой для своих детей, и принимать важные телефонные звонки, да и вообще, вести дела, ведь она является правой рукой президента.

"Прием звонка в Белом доме с моим личным помощником Теодором", - пишет в подписи к снимку Иванка.

К слову, кроме младшего сына у нее подрастает старший Джозеф и дочь Арабелла. Конечно, вряд ли Иванка действительно справляется сама без помощи няни, но поверим ей на слово, пишет ТСН.
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