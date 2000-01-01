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В США уборщик за год заработал более $230 тысяч | Фото: Thinkstock09.02 13:27   MIGnews.com

В США уборщик за год зарабатывает более $230 тысяч

Уборщик из Сан-Франциско Лян Чжао Чжан ежегодно зарабатывает более 230 тысяч долларов. Мужчина каждый день трудится по 17 часов, убирая метрополитен города. Ради такого дохода Чжан практически работал без выходных.

Мужчина получает $65 тысяч в качестве основного заработка и более $165 тысяч бонусов за переработки. Сам трудоголик заявил, что просто "никогда не отказывается от дополнительной работы".

Мужчина работает в таком режиме уже три года и успел заработать $680 тысяч, отмечает издание The Sun. Например, в 2015 году Чжан работал каждый день, включая выходные.

Для сравнения, среднестатистический уборщик в США получает за год более $27 тысяч.
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