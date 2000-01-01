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Земляне увидят лунное затмение и `новогоднюю` комету | Фото: Thinkstock10.02 02:37   MIGnews.com

Земляне увидят лунное затмение и "новогоднюю" комету

Жители Земли 10 февраля смогут наблюдать лунное затмение и уникальную "новогоднюю" комету.

Полутеневое лунное затмение состоится в ночь с 10 на 11 февраля (с пятницы на субботу). Явление образуется, когда Луна, Земля и Солнце встают в одну линию, причем Земля находится посередине и отбрасывает тень на Луну, передает Polit.info.

Через несколько часов после затмения на небе будет видна комета, о которой стало известно под Новый год, поэтому ее называют "новогодней". В ночь с 10 на 11 февраля небесное тело приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние.

По словам ученых, люди смогут увидеть редкие явления, если погода будет хорошей.
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