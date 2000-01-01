Земляне увидят лунное затмение и "новогоднюю" комету
Жители Земли 10 февраля смогут наблюдать лунное затмение и уникальную "новогоднюю" комету.
Полутеневое лунное затмение состоится в ночь с 10 на 11 февраля (с пятницы на субботу). Явление образуется, когда Луна, Земля и Солнце встают в одну линию, причем Земля находится посередине и отбрасывает тень на Луну, передает Polit.info.
Через несколько часов после затмения на небе будет видна комета, о которой стало известно под Новый год, поэтому ее называют "новогодней". В ночь с 10 на 11 февраля небесное тело приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние.
По словам ученых, люди смогут увидеть редкие явления, если погода будет хорошей.