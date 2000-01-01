08.12 08:43 MIGnews.com

Любовь и паспорт: как любимому человеку получить гражданство

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В современном мире, благодаря глобализационным процессам, границы кажутся все более «размытыми» и условными. Мы много путешествуем, заводим новые знакомства, общаемся по интернету с людьми, живущими по всему свету. Порой это общение перерастает во влюбленность, а иногда – и в серьезные отношения, вплоть до создания семьи.К сожалению, когда речь идет о заключении брака с иностранцем или иностранкой и о вопросах, связанных с воссоединением семей и получением израильского гражданства, романтика довольно быстро сменяется суровой юридической и бюрократической реальностью.Многие из нас, основываясь на личном опыте, готовы засвидетельствовать, что процесс общения с чиновниками израильского МВД может быть, мягко говоря, весьма утомительным и болезненным и отнимать массу времени, энергии и нервов; при этом положительный результат отнюдь не гарантирован. Израильская бюрократия, как и русский бунт у Пушкина, умеет быть «бессмысленной и беспощадной» - особенно, если речь идет о предоставлении израильского гражданства или вида на жительство супруге или супругу израильтянина.Более того, как показывает практика, проблемы могут начаться уже на стадии приезда вашей избранницы (или избранника) в Израиль: далеко не всем удается избежать неприятных моментов на пограничном контроле, а то и унизительного отказа во въезде в страну. Как же отстоять свое право на создание семьи и сделать так, чтобы ваш любимый человек смог стать полноправным членом израильского общества? И как избежать при этом стресса и нервотрепки, которые к тому же не лучшим образом сказываются на отношениях? Иными словами, как сделать так, чтобы ваша «любовная лодка» не разбилась об МВД и прочие инстанции?Следует помнить, что процесс получения израильского гражданства супругом или супругой израильтянина может занимать более 5 лет. В ходе этого процесса вам предстоит получить разрешение на его или ее приезд в Израиль, собрать и заверить множество документов, предоставить убедительные доказательства серьезности ваших отношений, а также пройти несколько собеседований. Не исключено, что на том или ином этапе вам пригодится знание нюансов израильского законодательства и местных бюрократических механизмов, не говоря уже о хорошем владении ивритом. Хорошая новость заключается в том, что при правильном подходе все проблемы могут быть решены – в конце концов, не вы первые и не вы последние.Разумеется, шансы на успешный исход дела резко вырастут, если вы вовремя обратитесь к опытному и высокопрофессиональному адвокату, который неоднократно сопровождал другие пары в этом непростом и нервном процессе и прекрасно знает все сопряженные с ним «подводные камни». Одним из лучших специалистов в этой области является Сергей Эйтан Марголин – израильский адвокат, занимающийся гражданским и административным правом, член комиссии по иммиграционным вопросам израильской коллегии адвокатов.Его специализацией являются иммиграция и репатриация в Израиль, урегулирование статуса, а также вопросы, связанные с правами человека. Сергей приехал в Израиль в 14 лет без родителей, в рамках проекта "Наале", так что о сложностях интеграции в израильское общество он знает не понаслышке. Отслужив в армии, он получил юридическое образование, после чего открыл собственную фирму. За годы работы Сергей оказал помощь сотням людей, оказавшихся в затруднительной ситуации, в том числе многим «смешанным» парам.Адвокат Марголин не только успешно представляет своих клиентов, но и помогает им ориентироваться в непростом мире израильских государственных структур. Для удобства клиентов услуги в фирме предоставляются на иврите, русском, украинском и английском языках.