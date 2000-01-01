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Таксист в Тель-Авиве случайно нашел сумку с $60 тысячами | Фото:08.12 20:01   MIGnews.com

Таксист в Тель-Авиве случайно нашел сумку с $60 тысячами

Таксист Моше Баркат, привыкший находить в своей машине вещи, забытые клиентами, обнаружил на заднем сидении сумку с 60 тысячами долларов наличными.

Мужчину из Тель-Авива шокировала такая находка, которую он поспешил вернуть владельцам, передает The Times of Israel со ссылкой на 12 канал.

Баркат работал, как обычно: подвез пассажиров, среди которых была пожилая женщина в инвалидной коляске, которую сопровождали молодые люди до больницы Ихилова в Тель-Авиве. В конце рабочего таксист заметил черную сумку на заднем сиденье, в которой с удивлением обнаружил деньги, разложенные по стопкам.

"Я был в шоке. Люди обычно забывают мобильные телефоны, какие-то мелочи, но такая сумма?!" – был изумлен таксист.

Жена помогла Моше выяснить, кто же из его пассажиров оставил огромную сумму. Как стало известно, именно люди, сопровождавшие женщину в больницу, забыли сумку. Эти деньги предназначались для лечения.

"Это забавно, ведь на самом деле, они не были рады вернуть деньги. Я думал, что они будут плакать от радости, но этого не произошло. Я верующий человек. Это чужие деньги, потому я был рад вернуть их хозяину", – признался Баркат.


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