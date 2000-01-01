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Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов | Фото:09.11 05:57   MIGnews.com

Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Адвокат российской актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал дело о неуплате налога, о котором ранее сообщалось в СМИ.

В частности, Виктор Пастернак сомневается, что оно дойдет до суда, передает "Вечерняя Москва". По словам адвоката, он не был в курсе долгов актрисы по недвижимости.

"Ведь сумма некритичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет", — сказал он.

Речь идет о том, что ранее Федеральная служба судебных приставов РФ выставила Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество. Актриса не выплатила 24 тысячи рублей за квартиру в Москве. Приставы отказались делать поблажки из-за проблем со здоровьем и пообещали списать деньги, как только они появятся на счетах артистки.


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