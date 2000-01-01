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Трамп-Хайтс обретает первых жителей – молодых израильтян | Фото:08.11 20:59   MIGnews.com

Трамп-Хайтс обретает первых жителей – молодых израильтян

В четверг, 7 ноября, в Трамп-Хайтс на Голанах была открыта школа-интернат для малоимущих молодых израильтян.

В этом месте будут готовить к службе в ЦАХАЛ, передает The Times of Israel.

США признали Голанские высоты благодаря декларации, подписанной президентом США Дональдом Трампом 25 марта. Израильское правительство решило назвать в честь него город на Голанах в знак благодарности. По предварительной информации, около 20 семей должны перебраться в Трамп-Хайтс летом 2020 года.

Школа-интернат будет входить в сеть учреждений, специализирующихся на подготовке выпускников средней школы к выдающейся службе в армии. В заведении еврейские юноши будут жить в течение полугода, пока их не призовут.


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