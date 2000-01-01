Трамп-Хайтс обретает первых жителей – молодых израильтян

США признали Голанские высоты благодаря декларации, подписанной президентом США Дональдом Трампом 25 марта. Израильское правительство решило назвать в честь него город на Голанах в знак благодарности. По предварительной информации, около 20 семей должны перебраться в Трамп-Хайтс летом 2020 года.
Школа-интернат будет входить в сеть учреждений, специализирующихся на подготовке выпускников средней школы к выдающейся службе в армии. В заведении еврейские юноши будут жить в течение полугода, пока их не призовут.