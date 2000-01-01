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Галкин о Путине: уже и Брежнева обогнал | Фото:08.11 18:41   MIGnews.com

Галкин о Путине: уже и Брежнева обогнал

Российский шоумен Максим Галкин на своем концерте посмеялся над нынешней властью и президентом РФ Владимиром Путиным, в частности.

Комик припомнил, что российский лидер при власти уже давно, почти "Брежнева обогнал". Видео обнародовано в YouTube.

"Конечно, ему уже скучно, особенно с этими мировыми лидерами, которые там меняются каждые четыре года, кроме Ангелы Меркель – про нее просто забыли. А он соображает лучше всех, такой опытный человек! У нас уже целое поколение родилось, выучилось и само родило – и все это при Путине. Они даже не знают, что есть другой президент. Они думают, что сама должность так называется – "Путин", – посмеялся Галкин.

Он также добавил, что президенту РФ скучно с простым народом, так как у людей есть проблемы – пенсии не дали, где-то что-то не сделали.

"А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает, а мы все: "Ну, как же нам дальше жить?". А он: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затянем: кто на поясе, кто на шее. Потому что он уже совершенно другого масштаба личность", – сказал Галкин.




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