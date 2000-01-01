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Книга откровений о последних днях Фриске уже в сети 08.10 10:20   MIGnews.com

Книга откровений о последних днях Фриске уже в сети

Издание StarHit опубликовало отрывки из книги "Блестка", где рассказывается о последних днях покойной певицы Жанны Фриске. Книгу выступил друг артистки – сценарист Геннадий Куркин. История начинается со слов: "Если вы читаете это, значит, меня уже нет"...

Фриске сильно уставала после того как на свет явился ее сын Платон - тяжело сидеть и стоять. Она догадывалась, что скоро умрет, но не боялась этого.

Затем она стала плохо видеть. Она видела, как плачет ее супруг Дмитрий Шепелев, видела как грусть съедает ее родственников.


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