08.10 08:25 MIGnews.com

Откровения сына Зверева: не думаю об интиме с мужчинами

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Адвокат Майя Сандлер шокирована тем, что стилист творил с ребенком. До подросткового возраста его таскали везде как куклу, а когда в нем стало просыпаться генетически заложенное мужское начало, произошел разрыв с отцом.Сергею Звереву-младшему не нравилась шоу-тусовка. Сандлер пообщалась с ним наедине и узнала, что на самом деле ему не нравилось.Мальчика пытались подложить под мальчиков, но ему хотелось девочек: "Он не понимал, как мужчина может трогать другого мужчину за пенис, а тем более засовывать ему. Его от этого рвало", - сказала Сандлер.Сергей Зверев-младший женат во втором браке и даже думать не хочет про секс с мужчинами.