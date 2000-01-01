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Вещи лидера The Prodigy продадут для погашения долгов 08.10 16:30   MIGnews.com

Вещи лидера The Prodigy продадут для погашения долгов

Аукционным домом Cheffins Fine Art 7 ноября текущего года будет выставлено на продажу личное имущество покойного солиста популярной группы The Prodigy Кита Флинта для того, чтобы погасить долги музыканта, которые составляют 8 миллионов долларов.

Среди лотов на торги будут также выставлены мотоциклетная форма Флинта, его серьги для пирсинга и принадлежавшая ему сделанная на заказ необычная мебель. Из предметов интерьера с аукциона будут проданы эксклюзивный дизайнерский стул с подставкой для ног и дубовая кровать с кованым основанием, выполненным в виде корней дерева. Об этом сообщает NewsOne.

Кроме предметов одежды, украшений и мебели будет продана и награда MTV Music Awards за 1997 год, полученная Флинтом за музыкальный альбом Experience.


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