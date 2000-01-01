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Античные монеты пытались контрабандой перевезти из Газы в ПА | Фото:08.10 11:18   MIGnews.com

Античные монеты пытались контрабандой перевезти из Газы в ПА

Сотрудники министерства обороны, охраняющие КПП "Керем Шалом", предотвратили контрабанду античных монет из сектора Газа на территорию ПА.

Об этом сообщает авторитетное израильское издание "Аруц Шева".

Монеты эпохи Александра Македонского были обнаружены во время обычного осмотра в грузовике, который вез товары текстильной промышленности из Газы в Израиль. Уточняется, что эти ценности чеканились 2300 лет назад.

Десятки монет, которые были найдены в грузовике, являются очень редкими и ценными, а также имеют значительную культурную ценность.

В результате, античные реликвии были конфискованы и переданы сотруднику штаба гражданской администрации по археологии.


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