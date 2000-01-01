ЕС подумывает о едином порте для зарядки смартфонов
Европейские регулирующие органы намерены рассмотреть необходимость обязать компании перейти на единый порт для зарядки мобильных устройств, рассказала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Еврокомиссия настаивает на едином зарядном порте уже почти 10 лет. Причины - более 51 тыс. тонн электронных отходов ежегодно от старых зарядных устройств, а также неудобства для пользователей.
Владельцы IPhone и Android давно жалуются на использование различных зарядных устройств для своих телефонов.
Reuters уточняет, что в ответ на давление ЕС, 14 компаний подписали меморандум о взаимопонимании в 2009 году. Они согласились гармонизировать зарядные устройства для новых моделей смартфонов, которые поступят на рынок в 2011 году.
Некоторые компании подписали письмо о намерениях в 2013 и 2014 годах после окончания срока действия Меморандума в 2012 году. Еврокомиссар сказала, что она не удовлетворена статусом-кво.