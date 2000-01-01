В деле Колера нашли конфликт интересов

В среду, 8 августа, стало известно, что в отношении главы Администрации Президента Франции Алексиса Колера выдвинуты новые подозрения по поводу конфликта интересов.
Сообщается, что в 2010-2011 годах Колер утвердил контракты между частной судоходной компанией MSC, во главе с двоюродным братом его матери, и портом Гавр в то время, когда Алексис являлся членом набсовета.
Дело в том, что он нигде не указал свое родство, пишет Reuters.
С 2010 по 2012 год Алексис Колер был главой госсовета вместе с мэром города Гавр, действующем премьером Эдуаром Филиппом. На встречах в сентябре 2010 и 2011 годах Колер выступил и проголосовал за будущие контракты между судоходной компанией и крупным французским портом в городе Гавр на севере Франции.
Отметим, в июне 2018 года антикоррупционная ассоциация обвинила Алексиса в связях с судоходной компанией MSC.
Колер возглавлял кабинет нынешнего президента Эммануэля Макрона еще, когда тот был главой Минэкономики Франции (2014-2016 годы).
На посту генсека Елисейского дворца Колер является ближайшим доверенным лицом Макрона.