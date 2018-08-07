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Анджолина Джоли обвиняет Брэда Пита в жадности к детям | Фото:09.08 02:23   MIGnews.com

Анджелина Джоли обвиняет Брэда Пита в жадности

Между голливудскими актерами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, которые до сих пор не могут развестись и поделить детей, существует еще одна проблема, пишет в среду, 8 августа CNN.

По данным издания, Джоли обвинила своего супруга, с которым они уже давно не вместе, в том, что он выделяет недостаточно средств на обеспечение общих детей.

Адвокаты актрисы утверждают, что за 18 месяцев после разрыва финансовой поддержки от Питта практически не было.

"У них была устная договоренность в этом вопросе, однако Питт выполнял условия нерегулярно на протяжение полутора лет. Анджелина намерена черед суд добиться алиментов", - рассказала журналистам Саманта Блей ДиДжиан.

Источники, близкие к актеру, называют эти обвинения ложными. "Брэд уже заплатил гораздо больше, чем предусматривает неофициальное соглашение и даже больше, чем судья бы обязал его заплатить, если бы существовало такое постановление", - сообщил источник изданию People.

Издание отмечает, что актер с момента расставания с Джоли уже заплатил ей не один миллион долларов. И эта сумма была гораздо больше той, о которой они с Джоли изначально договаривались.


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