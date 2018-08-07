Анджелина Джоли обвиняет Брэда Пита в жадности

Между голливудскими актерами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, которые до сих пор не могут развестись и поделить детей, существует еще одна проблема, пишет в среду, 8 августа CNN.
По данным издания, Джоли обвинила своего супруга, с которым они уже давно не вместе, в том, что он выделяет недостаточно средств на обеспечение общих детей.
Адвокаты актрисы утверждают, что за 18 месяцев после разрыва финансовой поддержки от Питта практически не было.
"У них была устная договоренность в этом вопросе, однако Питт выполнял условия нерегулярно на протяжение полутора лет. Анджелина намерена черед суд добиться алиментов", - рассказала журналистам Саманта Блей ДиДжиан.
Источники, близкие к актеру, называют эти обвинения ложными. "Брэд уже заплатил гораздо больше, чем предусматривает неофициальное соглашение и даже больше, чем судья бы обязал его заплатить, если бы существовало такое постановление", - сообщил источник изданию People.
Издание отмечает, что актер с момента расставания с Джоли уже заплатил ей не один миллион долларов. И эта сумма была гораздо больше той, о которой они с Джоли изначально договаривались.