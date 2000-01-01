09.07 06:21 MIGnews.com

Прядь волос Наполеона ушла на аукционе за 19 тысяч евро

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На аукционе Osenat в Фонтенбло главным лотом среди всех была прядь волос самого великого военачальника Франции – императора Наполеона Бонапарта. Продали ее за 18 650 евро.Наполеон подарил ее своему камердинеру Констану Вери, который сопровождал императора во всех военных походах с 1805 по 1813 годы. В свою очередь Вери в 1811 году преподнес прядь Мишалону - знаменитому парикмахеру и мастеру по изготовлению париков.Подлинность артефакта подтверждает записка, написанная рукой камердинера: "Здесь вы найдете, мой дорогой друг, прядь волос Императора, как я вам обещал. Берегите этот подарок, я никому не хотел его отдавать, несмотря на многочисленные просьбы со всех сторон. Примите заверения в моей искренней дружбе".Пряди Наполеона довольно часто можно встретить на аукционах, но все они были сняты после его смерти на острове Святой Елены. Их средняя цена - от трех до десяти тысяч евро.