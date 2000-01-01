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Израильский слесарь спас звезду `Игры престолов` 09.07 05:16   MIGnews.com

Израильский слесарь спас звезду "Игры престолов"

Израильский слесарь Шахар Эфраим, который в настоящее время живет в Лос-Анджелесе, рассказал о своем удивительном последнем рабочем дня за несколько часов до начала Шаббата.

Слесарь прибыл на дом своего клиента, и какого же было его удивление, когда он увидел перед собой одну из самых известных звезд ТВ и HBO – Николая Костера-Вальдау, который известен всему миру за роль Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов".

После выполненной работы у Эфраима и Николая завязался разговор, в ходе которого Костер-Вальдау интересовался происхождением Шахара. Когда слесарь рассказал откуда он родом, звезда "Игры престолов" назвал Израиль особой страной и отметил, что он очень хочет когда-нибудь её посетить.

Перед уходом Эфраим сделал селфи с Николаем и предложил ему передать привет всем своим еврейским подписчикам Лос-Анджелеса, что он и сделал.

Костер-Вальдау разместил фото в своей Instagram- истории и подписал: "Я застрял в собственном доме, но Шахар из Израиля спас меня, спасибо и Шаббат [Шалом].


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