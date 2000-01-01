Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











09.07 04:11   MIGnews.com

В Лондоне прошел самый массовый гей-парад

В Лондоне проходит ежегодный гей-парад, который стал крупнейшим в истории по числу участников. Шествие началось на Портленд-плейс, пересекло Оксфорд-серкус и далее по Риджент-стрит, Трафальгарской площади и Уайтхоллу дошло до здания парламента.

Мэр Лондона Садик Хан в заявлении приветствовал его участников, сообщает ВВС. К мероприятию впервые официально примкнула английская футбольная ассоциация.

В этом году ЛГБТ-активисты и их единомышленники отмечают полувековой юбилей важнейшего для них события – «Стоунволлского бунта» в Нью-Йорке. В ночь на 28 июня 1969 года полиция намеревалась провести рейд в баре «Стоунволл-инн», известном как место сбора геев, что по тем временам являлось обычной практикой. Этой попытке воспротивились либерально настроенные жители богемного квартала Гринвич-вилледж. Акции протеста продолжались несколько дней.

По словам Садик Хана, в борьбе за равноправие «достигнут огромный, огромный прогресс, но успокаиваться рано». В мае этого года в лондонском ночном автобусе лесбийская пара была избита группой молодых людей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:03
Электрический гоночный автомобиль установил новый рекорд
02:17
Nasa выбрало проект мини-лунохода
02:02
В Индонезии нашли древнейшего человека
00:11
"Девушка не сопротивлялась – это не изнасилование"
22:00
Суд Израиля: ПА ответственна за теракты Второй интифады
21:44
Депардье распродает мебель, вина и кухонную утварь
21:21
Партнерство с Китаем – угроза для суверенитета Таджикистана
20:14
Германия не желает решительно действовать против Ирана
19:20
Пентагон изучил “Российские стратегические намерения”
18:15
Все пляжи Тель-Авива "награждены" голубым флагом
18:09
Барак ответил Нетаниягу: Правда выйдет наружу
17:40
Иран: Мы не хотим войны
17:40
Американский политик: Антисемитизм угрожает Израилю
17:15
Вооруженные силы Турции “перекрыли” сирийский Идлиб
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus