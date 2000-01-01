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Илон Маск выступил за легализацию марихуаны во всех Штатах 09.06 05:21   MIGnews.com

Илон Маск выступил за легализацию марихуаны во всех Штатах

Илон Маск выступил за легализацию марихуаны во всех Штатах.

По мнению Маска, странно, что многие люди в США сидят в тюрьме за продажу марихуаны, в то время как она уже легализована в 33 штатах.

"Это, наверняка, принесет мне неприятности, но я должен это сказать", - заявил миллиардер.

"Продажа травки буквально перешла от крупного уголовного преступления к основному бизнесу в большей части Америки, и тем не менее многие все еще находятся в тюрьме. Это бессмысленно, это неправильно", - отметил Маск.


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